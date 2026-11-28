Tekirdağ'da Öğretmen Akademileri kapsamında düzenlenen etkinlikte öğretmenler, mutfak sanatlarına yönelik uygulamalı eğitim aldı.

Tekirdağ Öğretmen Akademileri Şehir ve Kültür Akademisi bünyesinde gerçekleştirilen etkinliğe 22 öğretmen ve 2 eğitmen katıldı.

Etkinlikte öğretmenler, mutfak sanatlarının inceliklerini öğrenerek farklı pişirme tekniklerini uygulama fırsatı buldu.

Uygulamalı çalışmalarla bilgi ve becerilerini geliştiren öğretmenler, birlikte üretim yaparak deneyimlerini paylaşma imkanı da elde etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim yaklaşımı doğrultusunda düzenlenen etkinliğin, öğretmenlerin kültürel birikimlerini zenginleştirmesi ve farklı alanlardaki kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlaması amaçlanıyor.