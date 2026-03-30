Tekirdağ\'da 62. Kütüphane Haftası Töreni

30.03.2026 12:36
Tekirdağ'da 62. Kütüphane Haftası dolayısıyla 'İyileştiren Kütüphane' temasıyla tören düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Gülcan Keloğlu, törende yaptığı konuşmada, bu yılın temasının "İyileştiren Kütüphane" olarak belirlendiğini söyledi.

Kütüphanelerin raflara sıralanmış kitaplardan ibaret olmadığını ifade eden Keloğlu, kütüphanelerin çocuklar, gençler ve yaşlılar için birer ilham merkezi haline geldiğini belirtti.

Hafta boyunca tüm yaş gruplarına yönelik etkinlikler düzenleneceğini aktaran Keloğlu, kütüphanelerin toplumun her kesimine hitap eden önemli yaşam alanları olduğunu kaydetti.

Törenin ardından Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi ile T1 ve T2 Cezaevi İnfaz Koruma Kurumu iş birliğinde hazırlanan "İyileştiren Kütüphane" resim sergisi açıldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve beraberindekiler, açılışın ardından hükümlülerin yıl boyunca resim kursunda Kütüphane Haftası için hazırladığı Türk edebiyatının önemli isimleri Mehmet Akif Ersoy, Halide Edip Adıvar, Namık Kemal, Yahya Kemal Beyatlı ve Ziya Gökalp'in portrelerinden oluşan sergiyi gezdi.

Serginin bir hafta boyunca ziyaret edilebileceği belirtildi.

Açılışa Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye Atalay Kahraman, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Selami Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Can Çakıcı ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

