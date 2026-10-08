Tekirdağ'da 7 şüphelinin üstünde sentetik uyuşturucu çıktı, gözaltına alındılar

Tekirdağ'da 7 şüphelinin üstünde sentetik uyuşturucu çıktı, gözaltına alındılarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da polisin Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerinde 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilirken zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptıkları kontrollerde şüphe üzerine 7 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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