Tekirdağ'da Afetlere Hazırlık Toplantısı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Afetlere Hazırlık Toplantısı

Tekirdağ\'da Afetlere Hazırlık Toplantısı
12.06.2026 10:21
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Tekirdağ'da TAMP toplantısı gerçekleştirildi, afet direnci ve tatbikat hazırlıkları değerlendirildi.

Tekirdağ'da afetlere hazırlık çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kentin afet direncinin artırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve stratejik planlamaların hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, 2027-2032 Tekirdağ İl Afet Risk Azaltma Planı'nın (İRAP) vizyonu belirlenirken, plan İRAP İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirildi.

Katılımcılar, 21 Ekim 2026'da Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirilecek Ulusal Düzey Afet Tatbikatı'na ilişkin hazırlıkları da görüştü.

Toplantıda, kurumların görev dağılımları ve tatbikat senaryosuna ilişkin ön değerlendirmeler yapıldı.

Olası bir afet sonrasında vatandaşların güvenli, sağlıklı ve düzenli şekilde barınmalarının sağlanması amacıyla ilçe ve mahalle bazında oluşturulan geçici barınma alanlarına ilişkin çalışmalar da gündeme alındı.

Toplantıya, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Emre Kaya, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç ile kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Afetlere Hazırlık Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Eray Varıs Eray Varıs:
    yine toplantı yine plan yine tatbikat ama sonunda herkes aynı şeyi yapıyo vatandaş zaten bilir kendini korumayı ya da yıkılır gider ne hani anlaşılmadı işin sonu bunlar da kağıtlara yazıyo bitti mi toplantı 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Özer Akyuz Mehmet Özer Akyuz:
    bu tarz hazırlık toplantıları daha önce de yapılmıştı. İyi niyet olduğu anlaşılıyor. Ama koordinasyon sıkıntısı hep yaşanmıştı o zamanlar da. Umarım bu sefer daha ciddi alınır. 0 0 Yanıtla
  • Gülşah Dal Gülşah Dal:
    yaşlı adam buraya gelmişler toplantı yapmışlar afet diye valla ben 40 yıldır buradayım böyle toplantılar hep oluyo ama işte bi sey değişmiyo komşu dediği gibi kağıt üzerinde kalıyo her şey hani gerçekten hazır olsak birşey olur mu bilmiyorum 0 0 Yanıtla
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