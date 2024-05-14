Tekirdağ\'da Boş Yük Vagonu Liman Kapısına Çarptı

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Tekirdağ'da demir yolunda ilerleyen boş yük vagonunun liman kapısına çarpma anı cep telefonuyla görüntülendi.

Bir araçtan cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, lokomotife bağlı olmayan platform tipi yük vagonunun, bir süre raylarda ilerledikten sonra Vatan Caddesi'ndeki kapalı liman kapısına çarptığı görülüyor.

Kayıtlarda bir süre daha liman içerisinde ilerleyen vagonun hızının azalmasıyla durduğu yer alıyor.

Platform tipi vagonun, vagon ayrımı sırasında teknik arıza nedeniyle ilerlediği değerlendiriliyor.