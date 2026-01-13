Tekirdağ Belediye Başkanı Yüceer: "Tekirdağ Artık Nefes Alamıyor. Su Kaynaklarımız Tükeniyor, Çevresel Yük Taşınamaz Noktaya Gelmiş Durumda"

(BURSA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Marmaraereğlisi Yakuplu Mahallesi'nde yapılması planlanan Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Besi Alanı'nın Tekirdağ için bir çevre felaketi olacağını belirterek, "Tekirdağ artık nefes alamıyor. Su kaynaklarımız tükeniyor, çevresel yük taşınamaz noktaya gelmiş durumda. Suyumuzu, toprağımızı, havamızı; insan sağlığını ve çocuklarımızın geleceğini riske atan hiçbir projeye izin vermeyeceğiz" dedi.

Marmaraereğlisi Yakuplu Mahallesi'nde projeyle ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bölge halkının yoğun katılım gösterdiği toplantıda, tesisin teknik detayları paylaşılırken çevresel riskler bir kez daha masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, mevcut çevre sorunları çözülmeden, bunların üzerine bir de angus çiftliği gibi yeni sorunların eklemenin yanlış olduğunun altını çizerek, "Bugün burada büyük bir kalabalıkla toplanmamızın bir sebebi var. Canımız yanıyor, nefes alamıyoruz ve aynı zamanda birçok çevre sorunuyla mücadele ediyoruz. Tekirdağ misafirperver bir şehirdir. Bunun en büyük göstergesi, bugün Türkiye sanayisindeki yeridir. Bakın, Tekirdağ ve Trakya ilk üçtedir. Marmara Bölgesi'nden söz etmiyorum bile. Her yıl 25-30 bin insan Tekirdağ'a göç ediyor. Şehrimizin tercih edilmesinden elbette mutluyuz. Ancak bunun anlamı şudur: Bir yandan güçlü bir tarım yapımız var, diğer yandan yoğun tüketim, vahşi sulama ve tarımsal kirlilik söz konusu. Tüm bu çevre sorunlarıyla karşı karşıyayız. Tekirdağ artık nefes alamıyor" dedi.

"Yoksa biz ne üretime ne de kalkınmaya karşıyız"

Söz konusu tesisin yüksek su tüketimi ve oluşturacağı atık yüküyle Tekirdağ'ın mevcut çevre sorunlarını daha da derinleştireceğine dikkat çeken Yüceer, "Mevcut sorunlar çözülmeden bu yük Tekirdağlılar tarafından taşınamaz bir noktaya gelmiştir. Bugün burada toplanan bu kadar insanın gösterdiği öfkenin ve feryadın tek sebebi budur. Yoksa biz ne üretime ne de kalkınmaya karşıyız. Zaten üretiyoruz ve vergimizi ödüyoruz. Tekirdağ, tarımıyla ve sanayisiyle üreten, vergisini düzenli ödeyen bir şehirdir. Türkiye genelinde ilk onda yer alıyoruz. Ancak buna rağmen kanserle mücadele ediyoruz, susuzluk yaşıyoruz. Siz 'su tüketeceğiz, atık üreteceğiz' diyorsunuz. Tekirdağ zaten çevre sorunları yaşıyor, yüzey suyu yok. Biz bu kadar çevre sorunuyla mücadele ederken bir angusu dahi barındıracak durumda değiliz" ifadelerini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi olarak Tekirdağ'ın içme suyu ve hava kalitesini direkt olarak etkileyecek her tesise karşı çıkacaklarını vurgulayan Yüceer, şöyle devam etti:

"Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak; sağlıktan tarımsal hizmetlere, TESKİ'den çevre ve iklimle ilgili tüm dairelerimize kadar bu projenin karşısındayız. Çevremize metan, fosfor, azot ve amonyak gibi yükler eklenmesini kabul etmeyeceğiz. İçme suyumuz ve havamız kirlenecek. Bunu kaldıracak gücümüz yok. Bölgemizde zaten kanserle mücadele ediyoruz. Buna ek olarak tek bir zararlı maddeyi dahi solumak istemiyoruz. Bu proje; toprağımıza, suyumuza, çevremize, ekolojik sistemimize, sosyal yaşamımıza, ulaşımımıza ve altyapımıza uygun değildir. Bizim görüşümüz net: Bu tesisin yeri Tekirdağ değil. Biz burada yaşıyoruz ve çocuklarımızın da burada yaşamaya devam etmesini istiyoruz. Göç etmek zorunda kalacak bir durumumuz yok. Bu tesise geçit vermeyeceğiz. Toprağımızı, suyumuzu, vatanımızı savunmaya devam edeceğiz. Tüm çevre gönüllülerine ve hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum."

Marmarereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi Belediye Binası'nda gerçekleştirilen ÇED bilgilendirme toplantısına milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların amirleri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.