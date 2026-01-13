Tekirdağ Belediye Başkanı Yüceer: "Tekirdağ Artık Nefes Alamıyor. Su Kaynaklarımız Tükeniyor, Çevresel Yük Taşınamaz Noktaya Gelmiş Durumda" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tekirdağ Belediye Başkanı Yüceer: "Tekirdağ Artık Nefes Alamıyor. Su Kaynaklarımız Tükeniyor, Çevresel Yük Taşınamaz Noktaya Gelmiş Durumda"

13.01.2026 11:00  Güncelleme: 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Marmaraereğlisi'nde yapılması planlanan hayvan besi alanının çevresel etkileri hakkında uyarılarda bulundu. Proje, bölge halkı ve çevreciler tarafından tepkiyle karşılandı. Yüceer, Tekirdağ'ın mevcut çevre sorunlarıyla başa çıkmakta zorlandığını ve yeni projelere izin vermeyeceklerini belirtti.

(BURSA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Marmaraereğlisi Yakuplu Mahallesi'nde yapılması planlanan Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Besi Alanı'nın Tekirdağ için bir çevre felaketi olacağını belirterek, "Tekirdağ artık nefes alamıyor. Su kaynaklarımız tükeniyor, çevresel yük taşınamaz noktaya gelmiş durumda. Suyumuzu, toprağımızı, havamızı; insan sağlığını ve çocuklarımızın geleceğini riske atan hiçbir projeye izin vermeyeceğiz" dedi.

Marmaraereğlisi Yakuplu Mahallesi'nde projeyle ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bölge halkının yoğun katılım gösterdiği toplantıda, tesisin teknik detayları paylaşılırken çevresel riskler bir kez daha masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı  Candan Yüceer, mevcut çevre sorunları çözülmeden, bunların üzerine bir de angus çiftliği gibi yeni sorunların eklemenin yanlış olduğunun altını çizerek, "Bugün burada büyük bir kalabalıkla toplanmamızın bir sebebi var. Canımız yanıyor, nefes alamıyoruz ve aynı zamanda birçok çevre sorunuyla mücadele ediyoruz. Tekirdağ misafirperver bir şehirdir. Bunun en büyük göstergesi, bugün Türkiye sanayisindeki yeridir. Bakın, Tekirdağ ve Trakya ilk üçtedir. Marmara Bölgesi'nden söz etmiyorum bile. Her yıl 25-30 bin insan Tekirdağ'a göç ediyor. Şehrimizin tercih edilmesinden elbette mutluyuz. Ancak bunun anlamı şudur: Bir yandan güçlü bir tarım yapımız var, diğer yandan yoğun tüketim, vahşi sulama ve tarımsal kirlilik söz konusu. Tüm bu çevre sorunlarıyla karşı karşıyayız. Tekirdağ artık nefes alamıyor" dedi.

"Yoksa biz ne üretime ne de kalkınmaya karşıyız"

Söz konusu tesisin yüksek su tüketimi ve oluşturacağı atık yüküyle Tekirdağ'ın mevcut çevre sorunlarını daha da derinleştireceğine dikkat çeken Yüceer, "Mevcut sorunlar çözülmeden bu yük Tekirdağlılar tarafından taşınamaz bir noktaya gelmiştir. Bugün burada toplanan bu kadar insanın gösterdiği öfkenin ve feryadın tek sebebi budur. Yoksa biz ne üretime ne de kalkınmaya karşıyız. Zaten üretiyoruz ve vergimizi ödüyoruz. Tekirdağ, tarımıyla ve sanayisiyle üreten, vergisini düzenli ödeyen bir şehirdir. Türkiye genelinde ilk onda yer alıyoruz. Ancak buna rağmen kanserle mücadele ediyoruz, susuzluk yaşıyoruz. Siz 'su tüketeceğiz, atık üreteceğiz' diyorsunuz. Tekirdağ zaten çevre sorunları yaşıyor, yüzey suyu yok. Biz bu kadar çevre sorunuyla mücadele ederken bir angusu dahi barındıracak durumda değiliz" ifadelerini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi olarak Tekirdağ'ın içme suyu ve hava kalitesini direkt olarak etkileyecek her tesise karşı çıkacaklarını vurgulayan Yüceer, şöyle devam etti:

"Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak; sağlıktan tarımsal hizmetlere, TESKİ'den çevre ve iklimle ilgili tüm dairelerimize kadar bu projenin karşısındayız. Çevremize metan, fosfor, azot ve amonyak gibi yükler eklenmesini kabul etmeyeceğiz. İçme suyumuz ve havamız kirlenecek. Bunu kaldıracak gücümüz yok. Bölgemizde zaten kanserle mücadele ediyoruz. Buna ek olarak tek bir zararlı maddeyi dahi solumak istemiyoruz. Bu proje; toprağımıza, suyumuza, çevremize, ekolojik sistemimize, sosyal yaşamımıza, ulaşımımıza ve altyapımıza uygun değildir. Bizim görüşümüz net: Bu tesisin yeri Tekirdağ değil. Biz burada yaşıyoruz ve çocuklarımızın da burada yaşamaya devam etmesini istiyoruz. Göç etmek zorunda kalacak bir durumumuz yok. Bu tesise geçit vermeyeceğiz. Toprağımızı, suyumuzu, vatanımızı savunmaya devam edeceğiz. Tüm çevre gönüllülerine ve hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum."

Marmarereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi Belediye Binası'nda gerçekleştirilen ÇED bilgilendirme toplantısına milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların amirleri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: ANKA

Marmaraereğlisi, Yerel Haberler, Candan Yüceer, Tekirdağ, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Belediye Başkanı Yüceer: 'Tekirdağ Artık Nefes Alamıyor. Su Kaynaklarımız Tükeniyor, Çevresel Yük Taşınamaz Noktaya Gelmiş Durumda' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Galatasaray’da derbinin faturası iki isme kesildi Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi
Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Bomba iddia: Süper Kupa’da yumruklar havada uçuşmuş Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş
Beşiktaş’tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı

13:17
Galatasaray’ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
12:57
Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
12:14
İran’ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
12:08
Derbi üzerinden MEXC kampanyası Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 13:25:06. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ Belediye Başkanı Yüceer: "Tekirdağ Artık Nefes Alamıyor. Su Kaynaklarımız Tükeniyor, Çevresel Yük Taşınamaz Noktaya Gelmiş Durumda" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.