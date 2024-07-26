Tekirdağ'da çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Tekirdağ'da çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ\'da çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek geri dönüşüm tesisine sıçradı. İtfaiye ekipleri, TOMA ve iş makineleriyle müdahale edilen yangın, 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 dekar tarım alanı zarar gördü.

26.07.2024 18:19
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otluk alanda çıkıp geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangın söndürüldü.

Velimeşe Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yakındaki geri dönüşüm tesisine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ve iş makineleri müdahale etti.

Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erkul da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 500 dekar tarım alanı zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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