Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde Çocuklara İşitme Testi

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde yer alan Oyuncak Kütüphanesi ve Oyun Odası'nda çocuklara işitme taraması testi yapıldı.

Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi Oyuncak Kütüphanesi ve Oyun Odası, eğitimin yanı sıra sağlık taramalarına da ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından birime kayıtlı 4-6 yaş arası 25 öğrenciye gönüllü odyolog eşliğinde işitme tarama testi yapıldı. Etkinlik, sadece test uygulamasıyla sınırlı kalmadı. Tarama öncesinde uzman odyolog tarafından ailelere yönelik kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, çocuklarda işitme sağlığının korunması ve erken teşhisin gelişimsel süreçteki önemi vurgulanarak ailelerin bu konudaki farkındalıkları artırıldı.

Bilgilendirme sonrası çocuklara uygulanan işitme testlerinin sonuçları, ailelerle paylaşıldı. Her çocuğun işitme sağlığına ilişkin bireysel değerlendirmelerin yapıldığı görüşmelerde aileler, çocuklarının sağlık durumları hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirildi ve izlemeleri gereken sürece ilişkin yönlendirme yapıldı.

Oyuncak Kütüphanesi ve Oyun Odası'nın çocukların gelişimini destekleyen faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi.