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Tekirdağ'da DEAŞ ve TKP/ML Terör Örgütü Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da DEAŞ ve TKP/ML Terör Örgütü Şüphelileri Yakalandı

Tekirdağ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, DEAŞ ve TKP/ML terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütlerinin faaliyetleri deşifre edildi.

Tekirdağ\'da DEAŞ ve TKP/ML Terör Örgütü Şüphelileri Yakalandı
10.01.2024 - 17:14,
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TEKİRDAĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 DEAŞ ile 1 TKP/ML terör örgütü şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmada, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen A.A., M.A. ve M.D. ile terör örgütü TKP/ML propagandası yapan 1 şüpheli belirlendi. Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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