Tekirdağ'da Engelliler İçin Mevlid Programı
Tekirdağ'da Engelliler İçin Mevlid Programı

Tekirdağ\'da Engelliler İçin Mevlid Programı
21.05.2026 09:01
Tekirdağ'da ahirete irtihal etmiş engelli vatandaşlar için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.



Tekirdağ Müftülüğü ile Hasan Sezai Tasavvuf Müziği Kültürü Araştırmaları Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği iş birliğinde İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Furkan Öztürk, katılımcılara teşekkür etti.

Ardından ahirete irtihal etmiş engelli vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif okunup ilahi ve kasideler seslendirildi.

Program, sonunda katılımcılara kitap hediye edildi, yemek ikramında bulunuldu.

Programa Tekirdağ İl Müftü Vekili Harun Bayraktutar, engelli bireyler, aileleri ve din görevlileri katıldı.

Kaynak: AA

