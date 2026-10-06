Tekirdağ'da fırtına sonrası palamut bolluğu tezgahlarda 100-150 liradan satılıyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da fırtına sonrası palamut bolluğu tezgahlarda 100-150 liradan satılıyor

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Tekirdağ\'da fırtına sonrası palamut bolluğu tezgahlarda 100-150 liradan satılıyor
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Marmara Denizi'ndeki fırtına nedeniyle denize açılamayan Tekirdağlı balıkçılar, hava normale dönünce yeniden açılıp bol palamut avladı. Tekirdağ'daki tezgahlarda 100-150 liradan yerini alan palamut, bolluğu ve uygun fiyatıyla vatandaşların ilgisini çekti.

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle denize açılamayan Tekirdağlı balıkçılar, havanın normale dönmesinin ardından yeniden denize açıldı.

Balıkçılar, avladıkları bol miktardaki palamutla limana döndü.

Avdan dönen balıkçıların kasalarındaki palamutlar, Tekirdağ'daki balıkçı tezgahlarını hareketlendirdi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, sezonun bu döneminde palamut avının yüzlerini güldürdüğünü söyledi.

Deniz şartlarının elverişli olması halinde avın devam etmesini beklediklerini aktaran Pehlivanoğlu, balıkçıların denizde nasibini aradığını belirtti.

Balıkçı Hasan Erol da tezgahlarda 100 ile 150 liradan palamudun yerini aldığını ifade etti.

Palamudun, iriliği ve bolluğuyla vatandaşların da ilgisini çektiğini anlatan Erol, vatandaşların uygun fiyatı nedeniyle daha çok palamudu tercih ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da fırtına sonrası palamut bolluğu tezgahlarda 100-150 liradan satılıyor - Son Dakika
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