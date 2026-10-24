Tekirdağ'da iki ilçedeki kontrollerde 8 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

Tekirdağ'da iki ilçedeki kontrollerde 8 şüpheli uyuşturucuyla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da polisin Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerindeki kontrollerinde şüphe üzerine durdurulan 8 kişi, üst aramalarında sentetik uyuşturucu bulunmasının ardından gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 8 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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