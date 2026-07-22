Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde İlk "Halk Günü" Buluşması - Son Dakika
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde İlk "Halk Günü" Buluşması

22.07.2026 09:12  Güncelleme: 10:15
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, vatandaşlarla doğrudan iletişim için başlattığı Halk Günü buluşmalarının ilkini gerçekleştirdi. Katılımcı belediyecilik vurgusu yapıldı.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, vatandaşlarla doğrudan iletişimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Halk Günü" buluşmalarının ilkini gerçekleştirdi.

Başkan Yüceer, Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen programda hemşehrileriyle bir araya geldi. Vatandaşlardan gelen her talep ve önerinin katılımcı belediyecilik anlayışının önemli bir parçası olduğunu belirten Yüceer, kent sakinlerinin ihtiyaçlarına etkin ve kalıcı çözümler üretmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

HALK GÜNÜ'NDE VATANDAŞLARLA DOĞRUDAN İLETİŞİM

Vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmaya büyük önem verdiklerinin altını çizen  Yüceer, Halk Günü buluşmalarının ortak akıl anlayışının en güçlü örneklerinden biri olduğunu kaydetti. Yüceer, hemşehrilerin görüşlerini yol gösterici kabul ederek, Tekirdağ için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

"HEMŞEHRİLERİMİZİN SESİNE KULAK VERİYORUZ"

Halk Günü buluşmalarıyla Tekirdağ'ın yönetiminde vatandaşların talep ve önerilerine kulak verdiklerini belirten Yüceer, "Halk Günü'nde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Her sohbeti, öneriyi ve talebi dikkatle dinleyerek hemşehrilerimizin sesine kulak verdik. Kentimizi birlikte konuşuyor, birlikte karar veriyor ve birlikte geleceğe taşıyoruz. Katılımcı belediyecilik anlayışımızla Tekirdağ'ımızı ortak akılla yönetmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde İlk 'Halk Günü' Buluşması - Son Dakika

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