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Malkara'da Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Malkara'da Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli araçta yapılan aramada, tarihi eser objeler, define arama dedektörü ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Malkara\'da Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
22.01.2024 - 12:50,
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yaptığını belirlediği şüpheli bir aracı Kavakçeşme Mahallesi'nde durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada, 7 farklı şekil ve boyutlarda tarihi eser obje, define arama dedektörü, kazı yaptıkları esnada kullandıkları malzemeler geçirdi.

Otomobilde bulunan S.K, H.K, B.E ve S.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Malkara'da Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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