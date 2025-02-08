Tekirdağ\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Tekirdağ'da 26 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Süleymanpaşa ilçesinde belirledikleri bir evde yaptıkları aramalarda 26 bin makaron, 7 sigara sarma makinesi ve 17 kilogram tütün ele geçirdi.
Adreste bulunan S.K. gözaltına alındı.
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