Tekirdağ'da kadın kooperatifi üyeleri coğrafi işaretli bulama üretimini sürdürüyor

Tekirdağ'da kadın kooperatiflerinin üyeleri, yöreye özgü Yapıncak üzümünden hazırladıkları coğrafi işaret tescilli bulamayı, geleneksel yöntemlerle üreterek gelecek nesillere aktarıyor.

Yahyaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Şarköy Üretim ve Pazarlama Kooperatifi üyeleri, Tekirdağ'ın yöresel lezzetleri arasında bulunan bulamanın üretimini sürdürüyor.

Kendine özgü aroması, rengi ve kıvamıyla öne çıkan bulama, kuşaktan kuşağa aktarılan üretim yöntemleriyle hazırlanıyor.

Yöreye özgü bağlardan toplanan Yapıncak üzümlerinin işlenmesiyle elde edilen ürün, coğrafi işaret tesciliyle de koruma altında bulunuyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bulama üretimi yapan kadın kooperatifi üyelerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

İl Müdürlüğünün açıklamasında görüşlerine yer verilen üretici Alev Yamalı, bulamanın yöre kültürünün önemli değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Coğrafi işaretli lezzeti daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçladıklarını dile getiren Yamalı, "Bulamanın coğrafi işaretle tescillenmesi, bu yöresel değerin tanınması ve kendine özgü üretim özelliklerinin korunması açısından çok önemli. Kadın üreticiler olarak bulamayı yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Bizim için bereket, emeğin geleneğe dönüşmesidir." ifadesini kullandı.

Bulama yapımının zahmetli ve emek isteyen bir süreç olduğunu anlatan Yamalı, üretimde kullanılan Yapıncak üzümlerinin yöredeki bağlardan toplandığını kaydetti.

Üzümlerin toplanmasının ardından şıra haline getirildiğini belirten Yamalı, üretim aşamalarını şöyle anlattı:

"Ormandan elde ettiğimiz, pekmez için bulamayı kestirmekte kullandığımız özel bir toprağımız var. Şıramızı elde ettikten sonra bu toprakla durulmaya bırakıyoruz.

Durulduktan sonra çöven dediğimiz bitkiyle belirli ölçülerde kaynatıp şırayla birleştiriyoruz. Ocakta pişirirken sürekli karıştırıyoruz. Bu çok yorucu bir iş ve sürekli el değiştirerek yapıyoruz. Başka bir yerde kaynattığımız çöveni ilave ederek bu şekilde devam ediyoruz."

Yamalı, uzun süren hazırlık ve pişirme aşamalarının ardından Tekirdağ bulamasının kendine özgü kıvamına ve lezzetine kavuştuğunu dile getirdi.

Tekirdağ bulamasının yapımı

Tekirdağ'ın geleneksel lezzetlerinden bulama, Yapıncak üzümünden elde edilen şıranın çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle hazırlanıyor.

Bağlardan toplanan üzümler sıkılarak şıra haline getiriliyor. Şıra, geleneksel yöntemlerle durultulduktan sonra odun ateşinde uzun süre kaynatılıyor.

Kaynatma sırasında çöven bitkisinden elde edilen su eklenerek karışımın istenilen kıvama ulaşması sağlanıyor.

Pekmez kıvamına gelen karışım, büyük sopalarla sürekli karıştırılarak bulamaya dönüştürülüyor.

Yoğun emek gerektiren işlemlerin ardından hazırlanan bulama, kaplara alınarak muhafaza ediliyor ve tüketime hazır hale getiriliyor.