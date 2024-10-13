Tekirdağ'da Kaza: İki Doktor Hayatını Kaybetti

Güncel

1) TEKİRDAĞ'DA KAZADA ÖLEN DOKTORLAR GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

TEKİRDAĞ'da cipin istinat duvarına çarptığı kazada hayatını kaybeden Prof. Dr. Nilda Turgut (55) ile Uzman Doktor Emel Ersöz (54) için görev yaptıkları kurumların önünde tören düzenlendi.

Tekirdağ'da bir otelde 10-13 Ekim tarihleri arasında 4'üncü Uluslararası Balkan Nöroloji ve Nörobilim Kongresi düzenlendi. Türkiye ve Balkan ülkelerinden akademisyenlerin katıldığı kongreye Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilda Turgut oturum başkanlığı yaptı. Kongrenin ikinci gün oturumunun ardından Prof. Dr. Turgut, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Emel Ersöz, Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda Doç. Dr. A.A.G., Edirne'de özel bir hastanede görevli nörolog L.K., kongrenin ardından L.K.'nin kullandığı 22 ADU 345 plakalı ciple yola çıktı. Cip, Kumbağ- Malkara kavşağında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Prof. Dr. Nilda Turgut ile Uzman Doktor Emel Ersöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Doç. Dr. A.A.G. ve doktor L.K., Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Doç. Dr. A.A.G.'nin tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü, L.K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TÖRENLE UĞURLANDILAR

Prof. Dr. Nilda Turgut için, Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Turgut'un eşi Burhan, kızı Lara ve üniversite personeli katıldı. Turgut'un annesi Necla Aslantekin ile babası Hüseyin Aslantekin, tabuta sarılıp ağladı.

Törende konuşan Rektör Şahin, acılarının büyük olduğunu belirterek, "Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir an. Hakikaten bizim çok iyi bir hekimimiz, çok iyi bir insan, yönetim kademesinde çok iyi bir yönetici, iyi bir arkadaşımız, dostumuzdu, hayat canlısıydı. Maalesef elim bir trafik kazasında hem Nida hocamız, hem Emel hocamız aramızdan ayrıldı. Allah mekanlarını cennet eylesin, ailelerine sabırlar versin, başımız sağ olsun" dedi. Törenin ardından Turgut, cenaze namazının kılınacağı Orta Cami'ye götürüldü.

'HASTASINA İLAÇ KENDİSİ ALMIŞTI'

Uzman Doktor Emel Ersöz için de Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Törende, Ersöz'ün çocukları, Selin, Kaan ile annesi Meryem Taşçı gözyaşlarına boğuldu. Törende konuşan başhekim Lütfi Çağatay Onar, Ersöz ile olan anısını anlatarak, "2020 yılının Ekim ayında hem de bugünlerde Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne yeni atandığım zaman mesai dışı bir günde hastanenin önünde gördüm kendisini. Elinde bir eczane poşeti vardı. Hastanede bulunmayan bir ilacı kendi yatırdığı hasta için dışarıdan bulmuş, kendi bütçesi ile temin etmiş. Hastaya o ilacı götürüyordu. Hocam geçmiş olsun dedim. 'Hocam hastamız ile ilgili bir ihtiyaç hasıl oldu ilacı kendim temin ettim' dedi. İnanın bu ilk değildi, son da değildi. Mesai dışındaki vaktini de hep hastalarını, ilmi düşünerek geçirirdi. Biz kolumuzu, kanadımızı kaybettik, ama anısını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

KIZI GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

Ersöz'ün gözyaşları arasında konuşan kızı Selin Ersöz de "Şöyle etrafa baktığımda onun yüzünü görüyorum. O kadar insanlardan sadece onu görüyorum. Kendisi bana hiçbir zaman bağırmadı ve bana elini hiç kaldırmadı. Kızdığı zamanlarda sadece benim iyiliğim içindi. Tanıdığım bir melekti o. Herkesin iyiliğini düşünür. İyiliklerini asla anlatmazdı. Canım annem benim mekanı cennet olsun" dedi. Ersöz'ün cenazesi de törenin ardından toprağa verilmek üzere Edirne'ye uğurlandı.