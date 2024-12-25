Tekirdağ'da Kıyıya Vuran Ölü Yunus - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kıyıya Vuran Ölü Yunus

Tekirdağ\'da Kıyıya Vuran Ölü Yunus

Tekirdağ'da sahilde bulunan ölü yunus, ekipler tarafından incelendi ve gömülmek üzere alındı.

25.12.2024 14:17
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Tekirdağ'da kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu.

Sahilde gezen vatandaşlar, kıyıya ölü yunusun vurduğunu görünce durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube ekipleri bölgeye geldi.

Yapılan incelemede yunusun üzerinde herhangi bir yara ya da kesi izine rastlanmadı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesiyle kamyonete taşınan yunusun, incelemelerin ardından gömüleceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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