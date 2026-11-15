Tekirdağ'da küçükbaş üreticilerine yüzde 50 hibeli yemlik ve suluk kurası çekiliyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da küçükbaş üreticilerine yüzde 50 hibeli yemlik ve suluk kurası çekiliyor

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Tekirdağ\'da küçükbaş üreticilerine yüzde 50 hibeli yemlik ve suluk kurası çekiliyor
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Tekirdağ'da küçükbaş yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli kuzu yemliği ve suluk için ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde kura çekiliyor. Kura sonucu hak kazananlara ekipman yüzde 50 hibeyle verilecek; destekle işletmelerin modernizasyonu ve üretimin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Tekirdağ'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik yüzde 50 hibeli otomatik kuzu yemliği ve suluk desteği kapsamında kura çekimleri yapılıyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden??????? yapılan açıklamaya göre, destekten yararlanacak üreticilerin belirlenmesi amacıyla ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde kura çekilişleri gerçekleştiriliyor.

Destek programıyla küçükbaş hayvancılık işletmelerinin modernizasyonuna katkı sağlanması ve üretim faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kura çekimleri sonucunda destek almaya hak kazanan yetiştiricilere otomatik kuzu yemliği ve suluk yüzde 50 hibeyle verilecek.

Tekirdağ Ticaret Borsasından ziyaret

Tekirdağ Ticaret Borsası heyeti, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nı??????? (TTSO) ziyaret etti.

Tekirdağ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Sügür, Meclis Başkanı Hüseyin Toksoylu ve yönetim kurulu üyeleri, TTSO Başkanı Cengiz Günay, Meclis Başkanı Hakan Şık ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Görüşmede iki kurum arasındaki iş birliği ve dayanışmanın geliştirilmesi ele alındı.

TTSO Başkanı Günay, iki kurum arasındaki ilişkilerin ortak hedefler doğrultusunda güçlenerek devam edeceğini belirterek, ziyaret dolayısıyla Borsa heyetine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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