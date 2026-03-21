Tekirdağ\'da Nevruz Kutlaması

TEKİRDAĞ'da DEM Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen nevruz kutlamasında Ergene ilçesinde halaylar çekildi.

Trakya'daki nevruz kutlaması DEM Parti tarafından Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nde düzenlendi. Kutlamalara DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun katıldı. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'den de katılım oldu. Konuşmaların ardından nevruz ateşinin yakılmasıyla birlikte davul zurna eşliğinde halaylar çekilerek kutlama yapıldı. Polis, alanda geniş güvenlik önlemi aldı.