Tekirdağ\'da otluk alandaki yangın 1 saatte söndürüldü, kaplumbağa kurtarıldı

Tekirdağ'da otluk alandaki yangın 1 saatte söndürüldü, kaplumbağa kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Süleymanpaşa'daki Çiftlikönü Mahallesi'nde otluk alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürülen yangın alanında ekipler, bir kaplumbağayı kurtararak güvenli bölgeye taşıdı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çiftlikönü Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Ekipler, yangın alanında bulunan bir kaplumbağayı kurtararak güvenli bölgeye taşıdı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?