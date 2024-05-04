Tekirdağ'da Roman öğrenciler ve öğretmenlerden oluşan koro ikinci konserine hazırlanıyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da Roman öğrenciler ve öğretmenlerden oluşan koro ikinci konserine hazırlanıyor

Tekirdağ\'da Roman öğrenciler ve öğretmenlerden oluşan koro ikinci konserine hazırlanıyor

Tekirdağ'da geçen yıl kurulan Roman öğrenciler ve öğretmenlerden oluşan koro, 9 Mayıs'ta düzenlenecek konserde seslendirecekleri şarkılarla kulakların pasını silmeye hazırlanıyor. Koro, öğrencilerin okula devamlılığını artırmak ve okula daha severek gelmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

04.05.2024 12:09
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Tekirdağ'da geçen yıl kurulan Roman öğrenciler ve öğretmenlerden oluşan koro ikinci konserine hazırlanıyor.

13 Kasım Ortaokulu Müzik Öğretmeni Özlem Yalgın, öğrenciler ve öğretmenlerden oluşan koro kurmak istedi.

Yalgın, tarafından 15 Roman öğrenci ve 15 öğretmenden oluşturulan koro okulda çalışmalarını sürdürerek kendilerini geliştirdi.

Koro 9 Mayıs'ta Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezindeki düzenlenecek konserde seslendirecekleri şarkılarla kulakların pasını silmeye hazırlanıyor.

Okul Müdürü Gürsan Çil, AA muhabirine, bir yıl önce kurulan koronun ilk konserini geçen yıl verdiğini söyledi.

Koronun her geçen gün daha da iyi olduğunu ifade eden Çil, "Öğrencilerle, öğretmenlerimizin aynı koroda yer alması keyif verici. Koroyla hedefimiz öğrencilerimizin okula devamlılığını artırmak. Koronun yanı sıra düzenlediğimiz kurslarla öğrencilerin okula daha severek gelmesini sağlamak istiyoruz. Çocukları hayata daha iyi hazırlamaya devam edeceğiz." dedi.

Müzik öğretmeni Özlem Yalgın da koroyla kısa sürede güzel çalışmalar yaptıklarını aktararak, 9 Mayıs'ta düzenlenecek konserde uşak ve rast makamında eseler seslendirerek müzikseverlere keyif bir akşam yaşatacaklarını dile getirdi.

Koroda yer alan öğretmen Simay Eren de öğrencilerle aynı koroda şarkılar seslendirmenin keyif verici olduğunu belirtti.

Öğrencilerden Hülya Koltuk ise öğretmenleriyle aynı koroda olmaktan mutlu olduğunu aktararak, öğretmenlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Kültür, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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