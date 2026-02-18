Tekirdağ'da Sürü Yönetimi Sertifikaları Verildi - Son Dakika
Tekirdağ'da Sürü Yönetimi Sertifikaları Verildi

18.02.2026 09:08
Tekirdağ'da sürü yönetimi elemanı eğitimi tamamlayan 62 kişiye sertifikaları dağıtıldı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından sürü yönetimi elemanı eğitim programı düzenlendi.

Kursta 62 kişiye 104 saatlik eğitim verilirdi.

Kursu tamamlayanlara sertifikaları Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy tarafından verildi.

Kaynak: AA

