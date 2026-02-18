Tekirdağ\'da Sürü Yönetimi Sertifikaları Verildi

Tekirdağ'da sürü yönetimi elemanı eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından sürü yönetimi elemanı eğitim programı düzenlendi.

Kursta 62 kişiye 104 saatlik eğitim verilirdi.

Kursu tamamlayanlara sertifikaları Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy tarafından verildi.