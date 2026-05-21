Tekirdağ\'da Tapu ve Kadastro Haftası Kutlandı

Tekirdağ Kadastro Müdürü Namık Kemal Erzurum, Süleymanpaşa Tapu Müdürü Serhan Demirbilek, Tapu Sicil Müdürü Yeliz Erol, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Vali Soytürk, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 179. yılı münasebetiyle, Erzurum, Demirbilek ve Erol'u makamında kabul etti.

Ziyaret sırasında Tapu Haftası'nı kutlayan Vali Soytürk, Erzurum, Demirbilek ve Erol'a görevlerinde başarılar diledi.

-Nallar, Kumbağ Mahallesi'ni ziyaret etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

Kumbağ Mahallesi'nde ziyaretlerde bulunan Nallar, çalışmalarla ilgili inceleme yaptı.

Nallar, ilçede devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması için çalıştıklarını belirtti. Mahallelerde vatandaşlara sohbet eden Nallar, yapılan ve yapılacak hizmetleri anlattı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Aksoy üreticileri ziyaret etti.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Süleymanpaşa ilçesinde büyükbaş hayvan üreticisini ziyaret etti.

Aksoy, Yağcı Mahallesi'nde üreticinin tesislerini gezdi.

Üreticiyle bir süre sohbet eden Aksoy, büyükbaş ve buzağı üretimleri hakkında bilgi aldı.