Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerindeki operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 61 gram kenevir tohumu, 30 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram metamfetamin ve 55 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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