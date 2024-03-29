Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüphelilerden Biri Tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüphelilerden Biri Tutuklandı

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüphelilerden Biri Tutuklandı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 15 gram esrar, 27 sentetik ecza, 15 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

29.03.2024 12:19  Güncelleme: 12:21
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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlıların biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, Süleymanpaşa, Muratlı ve Kapaklı ilçelerindeki düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanmış, zanlıların adreslerindeki aramalarda, 15 gram esrar, 27 sentetik ecza, 15 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Tekirdağ, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüphelilerden Biri Tutuklandı - Son Dakika
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