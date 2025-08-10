Tekirdağ'da Yangın: 200 Dönüm Zarar

TEKİRDAĞ'da otomobilde başlayan yangın, biçilmiş buğday tarlasına ardından seyir halindeki TIR'ın dorsesindeki saman balyalarına sıçradı. Yangında, yaklaşık 200 dönüm anız zarar görürken, otomobil ve TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Tekirdağ- Malkara yolu üzerindeki Mahramlı mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilden dumanlar çıktığını farkeden sürücü, aracını yol kenarına park etti. Otomobilden çıkan alevler büyüyüp, yol kenarındaki biçilmiş buğday tarlasına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Malkara Belediyesi ile orman işletme müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleriyle, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürerken rüzgarın etkisiyle alevler M.K. idaresindeki seyir halinde olan TIR'ın dorsesindeki saman balyalarına sıçradı. Yangını fark eden TIR sürücüsü M.K., aracını hemen yol kenarına çekerek, dorsesini çekici kısmından ayırdı.

200 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Saman balyalarından çıkan yoğun duman, Tekirdağ-Malkara yolunu kaplayarak görüş mesafesini düşürdü. Yolda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle jandarma ve polis ekipleri yolu geçici olarak trafiğe kapattı. Yangın bir süre sonra kontrol altına alınırken yaklaşık 200 dönümlük anız zarar gördü. Yangında TIR'ın dorsesi ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

HABER – KAMERA: Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ,