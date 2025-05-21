Tekirdağ'da Yaya Kazası: Sürücü Gözaltında - Son Dakika
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Tekirdağ'da Yaya Kazası: Sürücü Gözaltında

Tekirdağ'da hafif ticari araç, geri manevra yaparken 63 yaşındaki yaya İbrahim D.'ye çarptı.

21.05.2025 00:09
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1) TEKİRDAĞ'DA HAFİF TİCARİ ARACIN ÇAPTIĞI YAYA YARALANDI; KAZA KAMERADA

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari araç, İbrahim D.'ye (63) çarptı. İbrahim D.'nin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.50 sıralarında Saray ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Onur A. yönetimindeki 59 TP 630 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün geri manevra yapması sonucu yolun karşına geçmek isteyen İbrahim D.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle düşen İbrahim D., kazayı görenlerin sürücüyü uyarıp durdurmasıyla, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan İbrahim D., Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza güvenlik kamerasına da yansırken jandarma, sürücü Onur A.'yı gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

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