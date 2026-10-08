Tekirdağ'da ziyaretler ve 'Mahallemde Hareket Var' etkinlikleri gerçekleştirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da ziyaretler ve 'Mahallemde Hareket Var' etkinlikleri gerçekleştirildi

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Tekirdağ\'da ziyaretler ve \'Mahallemde Hareket Var\' etkinlikleri gerçekleştirildi
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Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı ve Adalet Komisyonu Başkanı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü'nü ziyaret etti. TAGEM Genel Müdür Yardımcısı NKÜ Rektörü'ne konuk olurken, 'Mahallemde Hareket Var' etkinlikleriyle vatandaşlar harekete teşvik edildi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özer ve Çorlu Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Ebucihat Polat, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.

Özer ve Polat, Turanlı ile bir süre görüştü.

Turanlı, ziyaret için Özer ve Polat'a teşekkür etti.

NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı Şerafettin Çakal???????, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Üniversitenin Genel Sekreteri Gökhan Saygı'nın da yer aldığı ziyarette Şahin, Vatan Şairi Namık Kemal'in kaleme aldığı iki ciltten oluşan "Celaleddin Harezmi" adlı eseri Çakal'a takdim etti.

Çakal'a, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı ve Kırklareli Atatürk Toprak ile Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ulviye Çebi de eşlik etti.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti.

-Tekirdağ'da "Mahallemde Hareket Var" etkinlikleri düzenlendi

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda "Mahallemde Hareket Var" etkinlikleri gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinliklerde vatandaşların fiziksel aktivite alışkanlığı kazanması, hareketsiz yaşamın azaltılması ve düzenli egzersizin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi amaçlandı.

Vatandaşların ikamet ettikleri mahallelerde kolaylıkla ulaşabilecekleri park, bahçe ve açık alanlarda toplu fiziksel aktiviteler gerçekleştirildi.

Etkinliklerde hareketli yaşam konusunda farkındalık oluşturulurken vatandaşlar bilgilendirildi ve günlük yaşamlarında daha fazla hareket etmeleri teşvik edildi.

Kaynak: AA
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