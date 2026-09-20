Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, bal kabağı üreticisiyle sorunları görüştü

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, bal kabağı üreticisiyle sorunları görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Süleymanpaşa'nın Karahisarlı Mahallesi'nde bal kabağı üreticisini ziyaret etti. Ziyarette üretim süreci ve üreticinin sorunları görüşüldü; Aksoy, üreticiye bereketli, verimli ve kazançlı bir üretim sezonu diledi.
Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Süleymanpaşa ilçesinde bal kabağı üreticisini ziyaret etti.
Aksoy, Karahisarlı Mahallesi'ndeki ziyarette üreticiyle bal kabağı üretim süreci hakkında görüştü.
Üretim faaliyetleri ve yürütülen çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, üreticinin karşılaştığı sorunlar??????? hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Aksoy, üreticiye bereketli, verimli ve kazançlı bir üretim sezonu diledi.
Kaynak: AA
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