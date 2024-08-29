Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kaçak kazı yapan 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mürefte Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda kaçak kazı yapan 6 şüpheli yakalandı.
Kazı alanında ruhsatsız tabanca, yer altı boşluk tarama cihazı, hazine tespit cihazı ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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