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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kaçak kazı yapan 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mürefte Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak kazı yapan 6 şüpheli yakalandı.

Kazı alanında ruhsatsız tabanca, yer altı boşluk tarama cihazı, hazine tespit cihazı ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.