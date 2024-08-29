Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kaçak kazı yapan 6 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kaçak kazı yapan 6 zanlı gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kaçak kazı yapan 6 zanlı, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, yer altı boşluk tarama cihazı ve hazine tespit cihazı gibi malzemeler ele geçirildi.

29.08.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kaçak kazı yapan 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mürefte Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak kazı yapan 6 şüpheli yakalandı.

Kazı alanında ruhsatsız tabanca, yer altı boşluk tarama cihazı, hazine tespit cihazı ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Operasyon, Jandarma, 3-sayfa, Şarköy, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kaçak kazı yapan 6 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:40 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı metrobüs kazası kamerada İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı metrobüs kazası kamerada
09:19 Metroda akıl almaz olay Koca adam, herkesin içinde Suriyeli çocuğu dövdü Metroda akıl almaz olay! Koca adam, herkesin içinde Suriyeli çocuğu dövdü
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 38 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 38 yaralı var
07:50 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’a soyadını kullanmaması için resti çekti Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti
00:16 Kayıp Narin Güran soruşturmasında ağabey gözaltında Kolundaki ısırık olayı çözebilir Kayıp Narin Güran soruşturmasında ağabey gözaltında! Kolundaki ısırık olayı çözebilir
15:54 Hollywood’un tanınmış doktoru kliniğinin önünde vurularak öldürüldü Hollywood'un tanınmış doktoru kliniğinin önünde vurularak öldürüldü
15:34 Ferdi Kadıoğlu’nun Brighton’daki ilk maçı belli oldu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'daki ilk maçı belli oldu
15:34 Galatasaray’da istifa depremi Başkan Dursun Özbek, apar topar yönetimi topluyor Galatasaray'da istifa depremi! Başkan Dursun Özbek, apar topar yönetimi topluyor
15:29 Ekrem İmamoğlu duyurdu: Taksi sistemi değişiyor Ekrem İmamoğlu duyurdu: Taksi sistemi değişiyor
15:21 Müşteri Temsilcisinin İki Yüzlü Tavrı Tartışma Yarattı Müşteri Temsilcisinin İki Yüzlü Tavrı Tartışma Yarattı
15:19 Herkes Batshuayi’nin Şampiyonlar Ligi sözlerini konuşuyor Herkes Batshuayi'nin Şampiyonlar Ligi sözlerini konuşuyor
15:18 Annelik heyecanı yaşayan Neslihan Atagül’ün bebeğinin cinsiyeti belli oldu Annelik heyecanı yaşayan Neslihan Atagül'ün bebeğinin cinsiyeti belli oldu
15:11 Senem’in katilinin internette cevabını aradığı soru şoke etti: Eşimin kusurlu olması için... Senem'in katilinin internette cevabını aradığı soru şoke etti: Eşimin kusurlu olması için...
15:02 Türkiye’nin normalleşmek için Suriye’ye 4 şartı var Türkiye'nin normalleşmek için Suriye'ye 4 şartı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 11:09:45. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kaçak kazı yapan 6 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement