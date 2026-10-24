Tekirdağ Kapaklı'da boş arazide yıldırım çarpan kadın kurtarılamadı

Tekirdağ Kapaklı'da boş arazide yıldırım çarpan kadın kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dün evlerinin yanındaki boş arazide yıldırım çarpan kadın, kaldırıldığı Kapaklı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı olayda yıldırım çarpan kızı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yıldırımın çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İlçede dün N.P. ile kızı A.P.'ye, ilçe merkezindeki evlerinin yanındaki boş arazide bulundukları sırada yıldırım çarpmış, çevredekilerin haber vermesi üzerine anne ve kızı Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Anne N.P. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, kızı A.P. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?