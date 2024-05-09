Tekirdağ Namık Kemal Lisesi\'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

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Tekirdağ Namık Kemal Lisesi tarafından "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen organizasyonda öğrencilerin fizik, kimya, coğrafya, biyoloji ve tarih alanlarında hazırladığı projeler tanıtıldı.

Açılışa katılanlar, fuarı gezerek projeler hakkında bilgi aldı.

Fizik Öğretmeni Nazile Gülen Kınalı, AA muhabirine, öğrencilerin çok kısa sürede çok güzel projeler hazırladıklarını söyledi.

Fuarların öğrenciler için çok faydalı olduğunu ifade eden Kınalı, "Öğrencilere bilimin sevdirilmesi için bu fuarlar çok önemli. Öğrenciler emek harcayarak, farklı alanlarda güzel projeler yaptı. Onların heyecanını görmek bizim için çok sevindirici oldu." dedi.

Öğretmenlerden Hidayet Gürel Yorulmaz da bilim fuarlarının genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağladığını aktardı.

Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimi olduğunu belirten Yorulmaz, eğitim kurumlarının öğrencilerdeki yaratıcılığı ortaya çıkmasına zemin hazırlaması için çalışmalar yapmasının faydalı olacağını dile getirdi.

Öğrencilerden Tuana Bilgi ise fuar için herkesin güzel projeler hazırladığını belirterek, proje hazırlamanın kendileri için güzel bir tecrübe olduğunu, ileride projelerini geliştirmek istediklerini ifade etti.