Tekkeköy'de 40 Yıl Evliliğe Ödül - Son Dakika
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Tekkeköy'de 40 Yıl Evliliğe Ödül

Samsun'da 40 yıl ve üzeri evli çiftlere özel program düzenlendi, hediyeler verildi.

10.05.2025 12:10
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Samsun'da 40 yıl ve üzeri süredir evli olan çiftler için program düzenlendi.

Tekkeköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinasyonunda, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa, 40 yıl ve üzeri süredir evli olan 210 çift katıldı.

"Bir yastıkta kocamak" deyimine istinaden "Bir yastıkta 40 yıl, güçlü aile güçlü millet" sloganıyla Tekkeköy Sevgi Tekkesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, uzun yıllar süren evlilikleriyle örnek olan çiftlere, özel olarak hazırlanan yastıklar ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Protokol üyeleri tarafından sunulan kırmızı güller, eşler tarafından birbirlerine verildi.

"Kırk yıl birlikte yürüyenler bizim için en güzel örnek"

Programda konuşan Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, uzun süreli evliliklerin toplum için önemli birer örnek teşkil ettiğini vurgulayarak "Eşin önemini ve kıymetini bilmek gerekiyor. Bu temel üzerine bir hayatın kurulması, sizden örnek alıp öğrenilecek bir değerdir. Kırk yıl ve üzerinde ömrünü birlikte geçirmiş büyüklerimiz burada. İnsanlar birbirlerine kendilerini adamış, iyi günü kötü günü, hayatın sevincini ve üzüntüsünü birlikte yaşamış ve bu birliktelikten sağlam çıkmışlar. Bizim için en güzel örnek ve en güzel teberru budur. Aynı zamanda bu pazar Anneler Günü. Hayatımızın her anında yanımızda olan, sevgisiyle bizi büyüten, merhametiyle bize insanlığı öğreten annelerimizin de Anneler Günü kutlu olsun." dedi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında Sosyal İnceleme Görevlisi olan Hatice Aksoy ise "40 yıl ve üzeri evli olan çiftlerimizi programda buluşturduk. Onlara özel hediyeler dağıttık, mutlu bir an yaşadılar. Bunun için nüfus dairemizden yardım aldık. Aileleri tarayıp inceledik. Ortalama iki haftalık bir liste tarama süreciyle başladık, ardından kişilere ulaşıp kayıt altına aldık. Saat ve yer bilgilerini verdik, ulaşımı olmayanlara 'aracımız var' diyerek destek olduk. Tekkeköy'de bu programı ilk kez düzenledik. Katılım güzel oldu, herkes mutlu ayrıldı. Biz de çok memnun kaldık. Gelecek yıllarda da bu programı sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sabır, saygı ve anlayış evliliği ayakta tutuyor"

Programa katılan emekli asker Hayri Ağırlar, evliliklerinin temelinde sevgi ve karşılıklı anlayış olduğunu belirterek "40 yılımız sevgi ve saygı içerisinde geçti. Eşim her zaman bana destek oldu, ben de ona destek oldum. Evliliğimiz bu yüzden uzun sürdü. Şimdiki gençler en ufak şeyde problem çıkarıyor. Biz birbirimizin açığını tamamlayarak bugünlere geldik. Elhamdülillah, inşallah sağlık ve sıhhat içinde nice yıllara ulaşırız." diye konuştu.

Nezaket Ak da evlilikte sabrın önemine vurgu yaparak "Eşim bana gül de alır, hediye de alır. Beni gezdirir de. Biz beraber gideriz, beraber geliriz. İnsanlarda sabır olacak. 'Ben bunu dedim, sen onu dedin' gibi sözlerle bir ilişki yürümez." değerlendirmesini yaptı.

Program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekkeköy'de 40 Yıl Evliliğe Ödül - Son Dakika

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