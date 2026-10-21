Canlı anlatım: Santra yapılır yapılmaz gol geldi - Son Dakika
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Canlı anlatım: Santra yapılır yapılmaz gol geldi

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Canlı anlatım: Santra yapılır yapılmaz gol geldi
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Fransa ekibi Lille ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada Galatasaray, 1-0 önde.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Fransa ekibi Lille ile karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Lille: Berke Özer, Goffi, Ngoy, Alexsandro, Verdonk, Mukau, Bentaleb, Andre, Bakwa, Diaoune, Haraldsson.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Batrakov, Yunus, Barış, Osimhen.

CANLI ANLATIM:

3' Galatasaray, Lille karşısında 2. dakikada Yunus Akgün’ün golüyle 1-0 öne geçti.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL! Maça golle başladık! Harikasın Yunus harika!

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Galatasaray'a sonsuz başarılar dileriz. 

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UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayFutbolLilleSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mete Doğaner Mete Doğaner:
    haydi şampiyon 0 0 Yanıtla
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