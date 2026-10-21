Canlı anlatım: Santra yapılır yapılmaz gol geldi

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Fransa ekibi Lille ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada Galatasaray, 1-0 önde.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Fransa ekibi Lille ile karşılaşıyor.
İLK 11'LER
Lille: Berke Özer, Goffi, Ngoy, Alexsandro, Verdonk, Mukau, Bentaleb, Andre, Bakwa, Diaoune, Haraldsson.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Batrakov, Yunus, Barış, Osimhen.
CANLI ANLATIM:
3' Galatasaray, Lille karşısında 2. dakikada Yunus Akgün’ün golüyle 1-0 öne geçti.
2' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL! Maça golle başladık! Harikasın Yunus harika!
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Galatasaray'a sonsuz başarılar dileriz.
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