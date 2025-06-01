Tekkeköy'de Yasa Dışı Silah Operasyonu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı adreste yaptığı aramalarda, ruhsatsız otomatik tüfek, 3 yedek şarjör, havalı tabanca, tabanca şarjörü ve 1 kutu havalı tabanca bilyesi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.