Tekkeköy OSB Voleybol Ligi Sona Erdi - Son Dakika
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Tekkeköy OSB Voleybol Ligi Sona Erdi

Tekkeköy OSB Voleybol Ligi Sona Erdi
01.06.2025 21:54
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Tekkeköy'de düzenlenen Voleybol Ligi sona erdi, Resman şampiyon oldu. 16 takım katıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Voleybol Ligi, sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, Tekkeköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde Tekkeköy Bahattin Ekinci Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 16 takım katıldı.

Yarışmaya, Bahadır Tıbbi Aletler, Poelsan, Resman, Sampa, Uslu Demir Çelik ve Yeşilyurt gibi firmaların katılım sağladığı organizasyonda Firmaların çalışanlarından oluşan takımlar, üç hafta mücadele etti.

Dostluk ve dayanışmanın ön planda olduğu OSB Voleybol Ligi'nin önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi planlanıyor.

Tekkeköy Gençlik ve Spor Müdürü İlkay Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik Haftası'nın yıl dönümü etkinlikleri kapsamında turnuvayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aydın, " 23 Mayıs'ta başlattığımız Organize Sanayi Bölgesi için şirketler arası voleybol turnuvamız vardı. Bu sene turnuvamıza 16 takım katıldı, güzel ve geniş bir katılım oldu. Şirketlerimizin voleybol turnuvasına katılımıyla hem bireysel farklılıkları hem de kendilerini daha rahat ifade etmelerini sağlamak, hem de saha dışındaki rekabeti parkeye yansıtmak amacıyla bir voleybol turnuvası düzenledik. Katılım da oldukça güzel oldu." dedi.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve Tekkeköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın takdim etti.

Turnuvada Resman şampiyon olurken, Poelsan ikinci, Sampa üçüncü ve Bahadır Tıbbi Aletler dördüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekkeköy OSB Voleybol Ligi Sona Erdi - Son Dakika

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