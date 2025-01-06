Tekne Alabora Oldu: 2 Ölü

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Avustralya'nın South Australia (SA) eyaleti açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, SA polisinin açıklamasında, eyaletin güneydoğusundaki bir sahil kasabasının açıklarında bir teknenin alabora olduğu belirtildi.

Açıklamada, sahil kıyısında 2 erkek ve 1 kadının hareketsiz halde bulunduğu, 82 ve 89 yaşlarındaki erkeklerin olay yerinde hayatını kaybettiğinin belirlendiği, 59 yaşındaki kadının ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Bölgede yapılan arama çalışmalarının sona erdiği ifade edilen açıklamada, herhangi başka bir kayıp ihbarının yapılmadığı bilgisi verildi.

Açıklamada, olay hakkında "şüpheli bir durum" olmadığı, ancak Su Operasyonları Birimi tarafından olay hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.