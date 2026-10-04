TEKNOFEST Güneydoğu'nun son gününde Şanlıurfa'da 4 robot dans edip oyun oynadı - Son Dakika
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TEKNOFEST Güneydoğu'nun son gününde Şanlıurfa'da 4 robot dans edip oyun oynadı

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TEKNOFEST Güneydoğu\'nun son gününde Şanlıurfa\'da 4 robot dans edip oyun oynadı
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Farklı firmaların yazılımını geliştirdiği insansı ve köpek robotlar, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'nun son gününde 4 robot gösteri yaptı. Dans edip oyun oynayan robotları ilgiyle izleyen ziyaretçiler, türkülerle eşlik edip anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Yazılımları farklı firmalarca geliştirilen insansı ve köpek robotlar, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'nun son gününde bir araya getirilerek ziyaretçilere gösteri sundu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda son gün etkinlikleriyle sürüyor.

TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılan çeşitli firmalar tarafından yazılımları geliştirilen insansı ve köpek robotlar, festival alanında ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Festivalin son gününde bir araya getirilen 4 robot, beraber dans edip oyunlar oynadı, birbirlerinin üzerinden atlayıp gösteri yaptı.

Ziyaretçilerin ilgiyle izlediği robotlar, çeşitli hareketler yaparak izleyicileri selamladı.

Söyledikleri türkülerle robotların dansına eşlik eden ziyaretçiler, cep telefonlarının kamerasıyla gösteriyi görüntüledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TEKNOFEST Güneydoğu'nun son gününde Şanlıurfa'da 4 robot dans edip oyun oynadı - Son Dakika
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