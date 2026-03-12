Tel Abyad'da YPG Karşıtı Gösteri - Son Dakika
Tel Abyad'da YPG Karşıtı Gösteri

12.03.2026 17:53
Tel Abyad'da halk, YPG'nin ele başı Mirzo'ya tepki göstererek protesto düzenledi.

Suriye'nin Rakka iline bağlı Tel Abyad ilçesinde halk, terör örgütü YPG karşıtı gösteri düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre YPG'nin ele başlarından Halil Mirzo'nun bir konvoyla Tel Abyad ilçesine geleceğini öğrenen halk, bir araya gelerek terör örgütüne tepki gösterdi.

Mirzo'nun Tel Abyad'a girişine izin vermeyen halk, konvoyda bulunan araçlardan birini ateşe verdi.

Halep'in Aynul Arap ilçesine bağlı Şuhuk beldesi sakinleri de dün beldelerinde bulunun YPG'nin sözde iç güvenlik birimlerinin beldelerinden çıkarılması talebiyle protesto düzenlemişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tel Abyad'da YPG Karşıtı Gösteri - Son Dakika

SON DAKİKA: Tel Abyad'da YPG Karşıtı Gösteri - Son Dakika
