TEM Otoyolu Esenyurt mevkisinde tırda çıkan yangın ulaşımı tek şeride düşürdü

TEM Otoyolu Esenyurt mevkisinde bir tırda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

TEM Otoyolu'nun Büyükçekmece istikametinde bir tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye gibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle otoyolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.