Temizlik Görevlisinden Örnek Davranış: Bulduğu Parayı Sahibine Teslim Etti - Son Dakika
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Temizlik Görevlisinden Örnek Davranış: Bulduğu Parayı Sahibine Teslim Etti

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22.05.2025 12:08  Güncelleme: 12:22
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Temizlik Görevlisinden Örnek Davranış: Bulduğu Parayı Sahibine Teslim Etti
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Aydın'da temizlik işçisi Uğur Şenses, cadde temizliği sırasında bulduğu 23 bin 250 TL'yi sahibine teslim ederek tüm dikkatleri üzerine çekti. 'Haramda gözümüz yok' diyen Şenses, bu davranışıyla insanlığın hala var olduğunu gösterdi.

Bulduğu para dolu poşeti, hiç düşünmeden sahibine teslim etti

Temizlik görevlisi Şenses: "Haramda gözümüz yok"

Aydın Büyükşehir Belediyesi personelinden örnek davranış

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde 11 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan Uğur Şenses, cadde temizliği yaparken, bulduğu içi para dolu poşeti sahibine teslim ederek, "İnsanlık ölmemiş" dedirtti.

Geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi üzerinde temizlik yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli Uğur Şenses, rutin temizlik işlerini yaptığı esnada kaldırımda bir poşet gördü. Temizlemek için poşeti küreğine ittiren Şenses, poşetin içerisinde bir şey olduğunu fark etti. Poşeti açtığında içinde yaklaşık 23 bin 250 TL para olduğunu gören temizlik işçisi, durumu amirlerine bildirdi ve bulduğu parayı karakola götürerek teslim etti. Daha sonra görev yerine dönen Şenses, Kent Meydanı'nda kaybettiği parasını aramaya gelen sahibi ile karşılaştı ve durumu anlattı. Paranın öğretim görevlisi Osman Nuri Aydın'a ait olduğunu teyit eden temizlik personeli Uğur Şenses, birlikte karakola giderek gerekli işlemlerin ardından parayı sahibine teslim etti.

"Ailem ve çocuklarıma bu zamana kadar haram yedirmedim"

Olay anını anlatan Uğur Şenses; "Üç mesaisine başladım. İstiklal Caddesi'ne doğru temizliğimi yaparken süpürürken, ışıkların dibinde kabarık bir poşet gördüm. Faraş ile alacaktım, şişkin görünce, bakayım dedim. Baktığımda içinde para olduğunu gördüm ve şefimi aradım. Başkanımızın yanına çağırdılar. Oradan karakola geldik, teslim ettik parayı. Ne kadar olduğunu bilmiyordum ama karakola getirdiğimizde 23 bin 250 TL olduğunu söylediler. 11 seneden beri Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. Özlem Başkanım sağ olsun hakkımızı fazlasıyla veriyor. Haramda gözümüz yok çok şükür. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. O yüzden böyle paralara itimat etmiyoruz. Yani 20 değil 100 bin TL de olsayine getirir teslim ederdim. Ailem ve çocuklarıma bu zamana kadar haram yedirmedim, yedirmem de. Emeğimin karşılığını aldığım için Allah'a şükür böyle şeylere itimat etmiyorum" dedi.

"Uğur kardeşim gibi kişilerin artmasını dilerim"

Temizlik görevlisi Uğur Şenses'e teşekkür eden paranın sahibi öğretim üyesi Osman Nuri Aydın ise yaşanan örnek davranışın önemine dikkat çekip "Saat 15.30 civarlarında bir miktar döviz bozdurdum. Arabama, otoparka doğru giderken elimde torbalar vardı ve biraz ağırdı. Arabaya gittiğimde içinde para olan küçük torbanın kaybolduğunu gördüm. O an işim aceleydi, hastaneye gittim. Tekrar dönüp, soruşturduğumda parayı bir temizlik görevlisi arkadaşımızın bulduğunu söylediler. Sonra arkadaş geldi ve parayı karakola teslim ettiğini söyledi. Aslında buraya kadar olan kısım normal bir olay. Ama benim esas vurgulamak istediğim ise şu. Muhtemelen asgari ücretle çalışan bir kardeşimizin bir maaşına denk gelen parayı amirine ve sonrada karakola teslim etmesi ülkemizde iyi işlerin de iyi insanların da olduğunu gösterdi. Haram paranın boğazından geçmemesini düşünen bir kardeşim. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu bizim geleceğimiz için de ülkemiz için de bu zor günlerde bence bir umut. Keşke bunun gibi olaylar olsa. Çünkü neler görüyoruz. Vatandaşları dolandırmaya yönelik komploları görürken bunun tam tersi ve çok güzel bir olayı görmek beni çok mutlu etti. Uğur kardeşim gibi kişilerin artmasını dilerim. Kendisine ve amirlerine çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Güncel, Yaşam, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Temizlik Görevlisinden Örnek Davranış: Bulduğu Parayı Sahibine Teslim Etti - Son Dakika

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