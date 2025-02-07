Tempi Tren Kazasında Protestolar Sürüyor - Son Dakika
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Tempi Tren Kazasında Protestolar Sürüyor

Yunanistan'da 57 ölü ile sonuçlanan tren kazası sonrası binlerce kişi, sorumluların hesap vermesini istiyor.

07.02.2025 19:59
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- Yunanistan'da 2023'teki Tempi tren kazası protestoları sürüyor: "Sorumlular hesap verecek"

ATİNA - Yunanistan'da 2023 yılında 57 kişinin hayatını kaybettiği Tempi tren kazasında hükümetin ihmali olduğuna ve yetkililerin olayı örtbas ettiğine inanan binlerce kişi, düzenledikleri protesto gösterisinde "sorumluların hesap vermesi" çağrısında bulundu.

Yunanistan'da 28 Şubat 2023'te meydana gelen tren kazası unutulmuyor. Başkent Atina'da "katiller" ve "oksijenimiz yok, devleti katil yapan da bu" sloganları atan binlerce kişi, Larisa bölgesine bağlı Tempi kentinde 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında hükümetin ihmali olduğunu ve yetkililerin olayı örtbas ettiğini savundu. Kalabalık, gösteride "sorumluların hesap vermesi" çağrısında bulunarak, adaletin yerini bulmasını ve hükümetin olaydaki rolünü kabul etmesini istedi. Protesto gösterisine lise ve üniversite öğrencileri ile öğretmenler de destek verirken, sık sık "Katiller" sloganı atıldı. Gösteriye katılan eğitimciler, olayın kötü yönetim ve kamu altyapısındaki güvenlik eksikliğine ilişkin daha derin sorunları yansıttığını vurguladı.

Yunanistan'ın bazı büyük şehirlerinde de benzer eylemler gerçekleştirildi.

Kazanın ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti

Yunanistan'da 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece başkent Atina'dan Selanik'e giden 352 kişinin bulunduğu yolcu treni, Tempi'de yük treni ile kafa kafaya çarpışmıştı. Çoğu öğrenci 57 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ihmalkarlık nedeniyle meydana geldiği ortaya çıkmıştı. Kazanın ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti.

Kaynak: İHA

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