Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Berlin'de Engelli Bireylere Yönelik Projeleri Tanıttı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Berlin'de Engelli Bireylere Yönelik Projeleri Tanıttı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Berlin'de gerçekleştirilen V.İ.N.E Projesi kapanış toplantısına katıldı. Toplantıda, engelli bireylere yönelik yapılan çalışmalar ve projelere dair bilgi verildi. Ataç, özel bireylerin sosyal yaşama kazandırılması için oluşturulan örnek projeleri paylaştı.

13.10.2024 13:23  Güncelleme: 14:10
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, V.İ.N.E Projesi'nin Berlin'de gerçekleştirilen kapanış toplantısına katıldı. Başkan Ataç, Belediye'nin engelli bireylere yönelik yaptığı çalışmaları anlattı.

Tepebaşı Belediyesi'nin ortağı olduğu ve özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için kapsayıcı mesleki eğitim ve öğretim fırsatlarını nasıl destekleyebileceklerini, geliştirebileceklerini, iş deneyimlerini, bilgilerini ve en iyi uygulamalarını paylaştıkları V.İN.E Kapsayıcı Mesleki Eğitim Projesi, Almanya'nın Berlin kentinde gerçekleşen çeşitli temaslarla tamamlandı. Temaslar kapsamında Berlin Başkonsolosluğu'na, kardeş şehir Treptow-Köpenick Belediyesi'ne, Theater Thikwa'ya, InterAktif eV Derneğine ve Türk-Alman İş Adamları Derneğine (TDU) ziyaretler gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Başkan Yardımcısı Erdal Şahbaz'ın yer aldığı ziyaretlere, Almanya'dan kardeş şehir Treptow-Köpenick Belediye Başkanı Oliver Igel, Inclusive Solutions Derneği Başkanı Stefan Schenck, Inclution Derneği Proje Yöneticisi Stana Schenck de katıldı.

Sivil toplum kuruluşları ziyaret edildi

Başkan Ahmet Ataç ve beraberindeki heyet, ilk olarak InterAktif eV Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı ve Kurucusu Sevgi Bozdağ ziyarette dernek faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Ardından Türk-Alman İş Adamları Derneğine (TDU) ziyaret gerçekleştirildi. Başkan Ataç ve beraberindeki heyet, burada TDU Başkanı Remzi Kaplan ve yönetimi ile bir araya geldi. Ziyarette Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik hayata geçirdiği örnek çalışmaları anlattı. Başkan Ataç konuşmasında Engelliler Montaj Atölyeleri'ndeki, Gökkuşağı Kafelerdeki ve Tepebaşı Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki faaliyetler hakkında bilgi verdi. Ataç ziyaretlerinde Engelliler Montaj Atölyeleri'ndeki özel bireylerin çizim ve notlarıyla hazırlanan çerçeveyi hediye etti.

"Güzel projeler yapıldı"

Başkan Ataç ve beraberindekiler Treptow-Köpenick Belediye Başkanı Oliver Igel'i ziyaret etti. Ataç ziyarette, "Treptow-Köpecik Belediyesi ile 2010'dan beri olan bu dostluğumuz, çalışmalarımız sadece sanat konularında değil, aynı zamanda bir takım iki belediyenin çalışmalarına etkili olabilecek güzel projeler de yapıldı.  Son olarak Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) tarafından Almanya ve Türkiye arasında yerel yönetim iş birliğini ve karşılıklı iletişimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen 'Kentsel Sürdürülebilirlik ve Çevre Koruma' konulu proje yarışmasında da birinciliği paylaşıyoruz. Kardeş şehrimizle iş birliklerimiz devam edecek" dedi.

Ardından Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı'yı ziyaret eden Başkan Ataç, misafirperverlikleri için teşekkür ederek Yunus Emre'nin camdan yapılmış mini heykelini hediye etti.

Başkan Ataç özel bireylerle bir araya geldi

Başkan Ataç ve beraberindeki heyet, son olarak özel bireylerin tiyatro ve sanatla buluştuğu Theater Thikwa'yı ziyaret etti. Resim yaparak, kilim dokuyarak, kostüm ve dekor tasarımı yaparak sosyalleşme imkanı bulan özel bireylerle bir araya gelen Başkan Ataç, imkan verildiğinde özel bireylerin her türlü işi başarabileceğini belirtti.

V.İN.E Projesi Nedir?

Proje özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için kapsayıcı mesleki eğitim ve öğretim fırsatlarını nasıl destekleyebileceklerini, geliştirebileceklerini, iş deneyimlerini, bilgilerini ve en iyi uygulamalarını paylaşacakları teknolojik bir sistemin (My Tool Box-SEN ve BEN HİKAYELERİ) Berlin(Almanya), Tepebaşı(Eskişehir) ve Şişli'de(İstanbul) uygulanması sürecini kapsıyor. Mayıs 2023 ve Mart 2024'ü kapsayan sürede MYS Araç Kiti Türkçeye çevrilerek Türkiye'ye uyarlandı. Aynı zamanda özel eğitime ihtiyaç duyan veya engelli bireylerin kariyer planlamasına katkı sunacak atölyeler de düzenlendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Berlin'de Engelli Bireylere Yönelik Projeleri Tanıttı - Son Dakika

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