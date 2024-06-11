Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, vatandaşları makamında ağırladı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, vatandaşları makamında ağırladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, vatandaşları makamında ağırlayarak taleplerini dinledi. Yeniden seçilen Başkan Ataç, mahallelerin isteklerini dikkate alacaklarını belirtti.

11.06.2024 17:30
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, vatandaşları makamında ağırladı. Vatandaşlar, 31 Mart Seçimleri'nde tekrar seçilen Başkan Ataç'ı tebrik ederek taleplerini iletti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, vatandaşlar ile bir araya gelerek onların istek ve önerilerini dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 31 Mart Seçimleri'nde yeniden göreve seçilen Başkan Ataç'ı tebrik etmek isteyen yurttaşlar, Başkan Ataç ile makamda bir araya gelerek, mahallelerine yapılmasını istedikleri hizmetleri iletti.

Yurttaşların vermiş olduğu oylar ile göreve yeniden geldiğini belirten Başkan Ataç, "Belediyemizin de benim makam odamın da kapıları herkese açık. Hemşehrilerimizin talep ve önerilerini dikkate alıyor, görüş alışverişi yaprak kalıcı çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu yeni dönemde de mahallelerimize hak ettiği tüm hizmetleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, vatandaşları makamında ağırladı - Son Dakika

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