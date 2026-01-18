Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'ndan Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'a Ziyaret

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanlığı'na seçilen Ufuk Uysal ile vakfın yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Uysal ve yönetim kurulu üyeleri, Ataç'ı makamında ziyaret ett, Ziyarette Ataç, Ufuk Uysal ve yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerini ileterek, vakfın bugüne kadar Anadolu kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için önemli çalışmalar yürüttüğünüsöyledi.

Yeni dönemde gerçekleştirilecek projelerde başarılar dileyen Ataç, "Hacı Bektaş kültürü; hoşgörüyü, adaleti, eşitliği ve insanı merkeze alan anlayışıyla bu toprakların en güçlü ortak değerlerinden biridir. 'İncinsen de incitme' felsefesiyle şekillenen bu kültür, bugün de toplumsal barışın, birlikte yaşama kültürünün ve dayanışmanın en önemli dayanaklarından biri olmaya devam etmektedir. Bu anlayışın yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması adına üstlendiğiniz sorumluluğu son derece kıymetli buluyoruz. Yeni dönemde hayata geçirilecek projelerin de Hacı Bektaş kültürünün evrensel değerlerini daha geniş kitlelerle buluşturacağına inanıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Uysal ise vakfın mevcut çalışmaları ve gelecek süreçte hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin Ataç'a bilgi verdi. Uysal, yerel yönetimlerle iş birliğinin önemine dikkati çekerek, Tepebaşı Belediyesi'nin kültür ve sosyal alanlardaki çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Ziyaretin sonunda Uysal, kendilerini makamında ağırlayan Ataç'a nazik ev sahipliği ve samimi yaklaşımı için teşekkür etti.