(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi, 18 mahalledeki 46 toplama noktasında biriken geri dönüştürülebilir atıkları modernize edilmiş araçlarla düzenli olarak topluyor; kağıt, plastik, cam ve metal atıkları yeniden ekonomiye kazandırıyor.

Tepebaşı Belediyesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm bilincinin yaygınlaştırılması için ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Belirlenen 46 toplama noktası, 18 mahalleye hizmet veriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda kağıt, karton, plastik, cam ve metal gibi geri dönüştürülebilir atıklar ayrı toplanıyor. Belediye ekipleri, belirlenen program doğrultusunda toplama noktalarında biriken atıkları modernize edilmiş araçlarla alıyor. Bu çalışma, atıkların çevreye karışmasının önlenmesine ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyor.

Batıkent'te 10, Ertuğrulgazi'de 7, Şirintepe'de 6 nokta yer alıyor. Şeker ve Sazova'da 3'er, Aşağısöğütönü, Çukurhisar, Uluönder ve Yukarısöğütönü'nde 2'şer toplama noktası bulunuyor. Bahçelievler, Çamlıca, Fevziçakmak, Hoşnudiye, Kumlubel, Muttalip Orta, Sakintepe, Yaşamkent ve Yeşiltepe'de ise birer nokta hizmet veriyor.

Mahallelere göre toplama günleri şöyle:

-Pazartesi: Zincirlikuyu, Aşağısöğütönü, Yukarısöğütönü, Yaşamkent ve Keskin

-Salı: Batıkent, Çamlıca ve Çukurhisar

-Çarşamba: Ertuğrulgazi, Sazova ve Çamlıca

-Perşembe: Yenibağlar, Güllük, Şirintepe, Hoşnudiye, Işıklar, Uluönder ve Muttalip Orta

-Cuma: Şeker, Hava İkmal, Yeşiltepe, Kumlubel ve Sakintepe