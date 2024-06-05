Tepebaşı Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı için anket düzenliyor

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, "2025-2029 Stratejik Planı" sürecine vatandaşların da dahil olabilmesi amacıyla anket düzenliyor.

Tepebaşı Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı'nın başarılı ve etkin bir şekilde uygulanabilmesi için vatandaşların da katkısını almak amacıyla anket hazırladı. Vatandaşlar, ankete görselde yer alan QR kodunu okutarak veya belediyenin resmi internet sitesinden ulaşabilecek.