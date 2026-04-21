Tepebaşı Belediyesi, 23 Nisan'ı Coşkuyla Kutlayacak

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenleyeceği etkinliklerle coşkuyla kutlayacak. Etkinlikler, 23 Nisan Perşembe günü 14.00-17.00 saatleri arasında Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleşecek.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Tepebaşı'nda coşkuyla kutlanacak. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda 23 Nisan Perşembe günü 14.00-17.00 saatleri arasında renkli etkinlikler, özellikle çocuklar olmak üzere kent halkı ile buluşacak.

Kutlamalar kapsamında saat 14.00'te Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ve Korosu sahne alacak. Konserin ardından ise tekvando, halk dansları, bale, ritim, cimnastik, Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki erken çocukluk eğitim merkezleri öğrencilerinin ve oyun gruplarının dans gösterileri gerçekleştirilecek.

Alanda ayrıca atölye ve etkinlikler de yer alacak. Tepebaşı Belediyesi Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi, bisiklet binme, Tepebaşı İklim Sözcüleri, matematik oyunları, akıl ve zeka oyunları, rekreaktif oyunlar, el baskısı, afet farkındalık ve arama kurtarma ile Sakin Okul Derneği Akvaryum etkinlikleri katılımcılar ile buluşacak.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, tüm Eskişehirlileri etkinliklere katılmaya ve bayram coşkusunu paylaşmaya davet etti.