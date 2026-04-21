Tepebaşı Belediyesi, 23 Nisan'ı Coşkuyla Kutlayacak

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 14:29  Güncelleme: 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenleyeceği etkinliklerle coşkuyla kutlayacak. Etkinlikler, 23 Nisan Perşembe günü 14.00-17.00 saatleri arasında Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleşecek.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Tepebaşı'nda coşkuyla kutlanacak. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda 23 Nisan Perşembe günü 14.00-17.00 saatleri arasında renkli etkinlikler, özellikle çocuklar olmak üzere kent halkı ile buluşacak.

Kutlamalar kapsamında saat 14.00'te Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ve Korosu sahne alacak. Konserin ardından ise tekvando, halk dansları, bale, ritim, cimnastik, Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki erken çocukluk eğitim merkezleri öğrencilerinin ve oyun gruplarının dans gösterileri gerçekleştirilecek.

Alanda ayrıca atölye ve etkinlikler de yer alacak. Tepebaşı Belediyesi Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi, bisiklet binme, Tepebaşı İklim Sözcüleri, matematik oyunları, akıl ve zeka oyunları, rekreaktif oyunlar, el baskısı, afet farkındalık ve arama kurtarma ile Sakin Okul Derneği Akvaryum etkinlikleri katılımcılar ile buluşacak.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, tüm Eskişehirlileri etkinliklere katılmaya ve bayram coşkusunu paylaşmaya davet etti.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 15:12:59. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.