Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Konukevleri, Yılın İlk Üç Ayında Yüzlerce Kişiye Bakım ve Sağlık Hizmeti Sundu

08.04.2026 14:22  Güncelleme: 15:09
Tepebaşı Belediyesi, Alzheimer Konukevleri'nde 2026 yılının ilk üç ayında yüzlerce kişiye sağlık ve bakım hizmeti sunarak sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçiriyor. Başkan Ahmet Ataç, sağlık hizmetlerinin insan onuruna sahip çıkmak olduğunu vurguladı.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Konukevleri'nde 2026 yılının ilk üç ayında yüzlerce kişiye bakım ve sağlık hizmeti sunuldu. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Sosyal belediyecilik dediğimiz şey tam da budur; yurttaşın ihtiyaç duyduğu anda devletin ve yerel yönetimin sıcak elini hissetmesidir. İlk üç ayda ortaya çıkan rakamlar, bu anlayışın sahadaki karşılığıdır" dedi.

Ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan ilk üç aylık dönemde Alzheimer Konukevleri'nde toplam 340 yatılı hasta takibi gerçekleştirildi. Bu süreçte vatandaşlara 370 enjeksiyon ve serum tedavisi, 560 pansuman, 2 bin 610 kişisel bakım hizmeti verildi. Yine aynı dönemde 40 bin 110 hasta bezi ve bin 90 yetişkin maması kullanılarak temel bakım ihtiyaçları karşılandı. El becerisi ve benzeri etkinliklere katılım sağlayan hasta sayısı ise 63 oldu.

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Sosyal belediyecilik, yurttaşın ihtiyaç duyduğu anda devletin ve yerel yönetimin sıcak elini hissetmesidir"

"Biz belediyeciliği sadece asfalt döken, kaldırım yapan, çöp toplayan bir anlayışla ele almıyoruz. Bunlar zaten belediyenin asli görevleridir. Bizim asıl meselemiz; yurttaşımızın hayatına dokunmak, onun en zor gününde yanında olmak, kendisini yalnız hissetmediği bir kent düzeni kurmaktır. Yaş almış vatandaşlarımız, hasta büyüklerimiz, bakıma ihtiyaç duyan hemşehrilerimiz bu kentin emanetidir. Onlara verilen her hizmet, aslında insan onuruna sahip çıkmaktır. Tepebaşı'nda biz, kimseyi kaderine terk eden bir yönetim anlayışını kabul etmiyoruz. Sosyal belediyecilik dediğimiz şey tam da budur; yurttaşın ihtiyaç duyduğu anda devletin ve yerel yönetimin sıcak elini hissetmesidir."

"Bizim için sağlık bir ayrıcalık değil, haktır"

İlk üç ayda ortaya çıkan rakamlar, bu anlayışın sahadaki karşılığıdır. Yüzlerce sağlık müdahalesi, binlerce bakım hizmeti, on binlerce temel ihtiyaç desteği verilmişse, bu yalnızca bir istatistik değildir. Bu, her gün bir insanın hayatını biraz daha kolaylaştırmak, bir aileye nefes olmak, bir büyüğümüzün yaşamını daha güvenli ve daha insanca hale getirmek demektir. Bizim için sağlık bir ayrıcalık değil, haktır. Bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın gereksinimlerini zamanında, hızlı ve hatasız biçimde karşılamak da sosyal belediyeciliğin en temel sorumluluklarından biridir. Tepebaşı Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de deneyimli vatandaşlarımızın yanında olmaya, onların yaşam kalitesini yükseltmeye ve ailelerine destek vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

